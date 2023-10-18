ВСУ впервые применили против России американские дальнобойные ракеты. Их целью стал аэродром. Что известно об ударах?

Политик поблагодарил США и сообщил, что договоренности с американским коллегой Джо Байденом выполняются.
По сообщениям Telegram-канала WarGonzo, 17 октября был атакован аэропорт Вооруженных сил России в Бердянске Запорожской области. Предположительно, для атаки использовались американские ракеты ATACMS.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил, что обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 ATACMS. Также, по его словам, ВСУ использовали более дешевую версию Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).
Кроме того, сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил, что каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая «нашпигована» 275-ю боевыми элементами M74.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Соединные Штаты тайно передали Киеву тактические ракеты ATACMS. Источники американского издания отмечают, что этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.
Однако 9 октября ТАСС написал со ссылкой на The New Yorker, что президент США Джо Байден еще в сентябре одобрил отправку ракет.
Как рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) способны распознать и нейтрализовать любые ракеты, включая ATACMS.
Специалист уточняет, что ATACMS не сможет изменить ход спецоперации, поскольку для этого необходимо определенное насыщение средствами поражения, чего на Украине не происходит. Матвийчук подчеркнул, что все средства ПВО, которые есть на вооружении Российской армии, прекрасно видят ракеты ATACMS и способны нейтрализовать ее.
18 октября полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер сообщил, что Россия начала наступать в зоне спецоперации, своими атаками ВС РФ диктуют Вооруженным силам Украины, где им размещать свои силы. Этот контроль над украинскими позициями становится поводом для беспокойства, отмечает он.
Райснер подчеркнул, что вместо долгожданного прорыва контрнаступления ВСУ на юге мир наблюдает за успехами ВС РФ на северо-востоке.