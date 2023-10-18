Минобороны сообщило об уничтожении 28 дронов над несколькими регионами

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшую ночь над регионом было уничтожено шесть беспилотников. Он уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Крыма Сергей Аксенов пока никак не комментировали эти сообщения.
17 октября Аксенов сообщил, что в ночь на 17 октября российские средства ПВО и РЭБ сбили и подавили восемь беспилотников на подлете к Крыму. Позже Минобороны сообщило об уничтожении украинского безэкипажного катера в Черном море.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Белгородской, Курской областях и некоторых других регионах установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в указанных субъектах России бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.