ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области

«Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района», — отметил политик.
По его словам, удар пришелся по парковке медицинского транспорта. В результате полностью уничтожены восемь машин скорой помощи.
«Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет», — написал Алексеенко.
В Новой Маячке снаряд разрушил здание сельской амбулатории, жертв и пострадавших нет.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.