11:58 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района», — отметил политик.

По его словам, удар пришелся по парковке медицинского транспорта. В результате полностью уничтожены восемь машин скорой помощи.

«Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет», — написал Алексеенко.

В Новой Маячке снаряд разрушил здание сельской амбулатории, жертв и пострадавших нет.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

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