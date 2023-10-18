13:47 (мск), источник: Ведомости
Путин назвал трагедией удар по больнице в Газе
Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа является трагедией и ужасным событием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине.
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«Что касается удара, как вы сказали, по госпиталю, трагедии, которая там произошла, это ужасное событие. Сотни убитых и сотни раненых — это, конечно, катастрофа гуманитарного характера», — сказал он.
Российский лидер заявил, что конфликт необходимо «как можно быстрее сворачивать» или «сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров». Путин отметил, что после бесед с пятью лидерами региона у него «создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации».
Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен 17 октября. По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли более 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США. В российском МИДе заявили, что произошедшее является «актом расчеловечивания».