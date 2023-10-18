21:45 (мск), источник: Известия
Сальдо заявил о неудачной попытке ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом 18 октября заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
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«Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск “Днепр” наносят врагу тяжелое поражение, потери боевиков вооруженных формирований киевского режима очень велики», — сообщил он в Telegram.
Губернатор отметил, что деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп была пресечена в районе сел Подстепное и Пойма.
Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на херсонском направлении. Были уничтожены до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля, в ходе контрбатарейной борьбы также удалось уничтожить 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и две другие гаубицы Д-30.
4 октября Сальдо заявил, что украинские боевики наращивают группировку войск и техники для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на его левый берег. Он уточнил, что российская сторона знает о действиях противника и ведет уничтожение всех групп ВСУ, которые пытаются высадиться на многочисленных островах акватории реки.
В конце сентября Сальдо отмечал, что попытка наступления ВСУ в регионе обречена на провал. Он предположил, что противник будет стараться предпринимать различные действия для нагнетания напряжения.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.