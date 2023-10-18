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Главные новости к вечеру 18 октября
21:20 (мск), источник: РБК

Против создателя Масяни возбудили уголовное дело

Дело заведено по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пишет «Mash на Мойке». Куваев сообщил РБК, что пока его не уведомили о возбуждении дела.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело против создателя сериала «Масяня» художника Олега Куваева о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Создатель Масяни мультипликатор Олег Куваев пока не получал официального извещения о возбуждении уголовного дела, сообщил он РБК.

«Mash на Мойке» ранее написал, что против художника завели дело по ст. 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). По данным телеграм-канала, причиной стал ролик на YouTube, связанный с ситуацией на Украине.

«Mash на Мойке» отмечает, что Куваев, по информации в его соцсетях, живет в Израиле.

В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту, где мультипликатор выкладывал серии «Масяни». До этого Роскомнадзор потребовал удалить один эпизод, где, по данным ведомства, содержалась недостоверная информация о военной операции.

Сериал «Масяня» Куваев стал публиковать в 2001 году. Через пять лет он покинул студию «Мульт.ру», оставив за ней права на первые серии, и продолжил выпускать мультсериал самостоятельно.

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