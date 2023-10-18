Против создателя Масяни возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против создателя сериала «Масяня» художника Олега Куваева о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Создатель Масяни мультипликатор Олег Куваев пока не получал официального извещения о возбуждении уголовного дела, сообщил он РБК.
«Mash на Мойке» ранее написал, что против художника завели дело по ст. 280.4 УК (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). По данным телеграм-канала, причиной стал ролик на YouTube, связанный с ситуацией на Украине.
«Mash на Мойке» отмечает, что Куваев, по информации в его соцсетях, живет в Израиле.
В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту, где мультипликатор выкладывал серии «Масяни». До этого Роскомнадзор потребовал удалить один эпизод, где, по данным ведомства, содержалась недостоверная информация о военной операции.
Сериал «Масяня» Куваев стал публиковать в 2001 году. Через пять лет он покинул студию «Мульт.ру», оставив за ней права на первые серии, и продолжил выпускать мультсериал самостоятельно.