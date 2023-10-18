19:57 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две украинские ракеты над Крымом, сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«18 октября около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — следует из сообщения министерства в Telegram-канале.

Обломки перехваченных ракет упали в безлюдной местности, а затем сдетонировали на земле, уточнили в оборонном министерстве. В результате происшествия никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, там наблюдался дым. Позже он уточнил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракеты, боевая часть которой сдетонировала на земле. За вечер в городе дважды объявлялась воздушная тревога.

В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.

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