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18 октября, источник: © РИА Новости

У синагоги в Каннах мужчина с ножом пытался напасть на прохожего

ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Французские правоохранители задержали в Канне мужчину, вооруженного ножом, который, крикнув «Аллах Акбар» попытался напасть на прохожего у синагоги, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Источник: © РИА Новости

Как отмечается, мужчина молился на улице, когда его прервал прохожий.

Мужчина, вооруженный ножом, крикнул «Аллах Акбар», а затем попытался напасть на прохожего возле синагоги в Канне… Он бросился бежать, после чего его быстро задержали.

BFMTV

В прошлую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации «Исламское государство»*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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