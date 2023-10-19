06:22 (мск), источник: Известия

В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ

Вооруженным силам (ВС) РФ удалось уничтожить склад авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — сказано в сообщении от 18 октября.

Также российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны, которые располагались в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

Ранее, 16 октября, стало известно, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах Херсонской и Днепропетровской областей были сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ. Тогда Минобороны России сообщило, что в районах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей также был сбит 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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