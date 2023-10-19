Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки», — сказал Зыбинский.
Он добавил, что также на купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады в районе Берестового.
Кроме того, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 “Акация”, два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Общие потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа», — подчеркнул Зыбинский.