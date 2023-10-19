Убитыми в Подмосковье оказались сын и теща Стаса Намина

По данным источника, между родственниками возник спор из-за продажи дома. Внук в ходе конфликта убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и признался в содеянном. После этого брат приехал на место происшествия, и также был убит мужчиной. Затем убийца позвонил в полицию и рассказал о совершенном им двойном преступлении.
Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.
«Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладение в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.
Как сообщалось ранее 19 октября, женщину и мужчину обнаружили в их доме с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый в совершении преступления родственник убитых задержан. Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены СМЭ и молекулярно-генетическая судебная экспертиза.