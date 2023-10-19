17:05 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинские солдаты 11 раз пытались перейти в наступление на Купянском направлении, российские войска не позволили им этого сделать, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке.

В свою очередь, авиация также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Невского в ЛНР.

Потери противника составили:

  • до 70 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • самоходную артиллерийскую установку «Акация»;
  • самоходную гаубицу «Гвоздика».

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» отразила шесть атак украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Авиация нанесла поражение живой силе и технике подразделений 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 40-го полка Нацгвардии возле Торского, Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • более 235 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • три пикапа.

Донецкое направление

Группировка войск «Юг» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку украинских подразделений в районе Клещеевки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки.

Потери противника составили:

  • до 260 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.

Также при контрбатарейной борьбе поражены:

  • два орудия «Мста-Б»;
  • орудие Д-20;
  • две гаубицы Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • гаубица М119 производства США.

Южнодонецкое направление

Группировка войск «Восток» успешно нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 190 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.

Запорожское направление

Российские подразделения отразили две атаки украинских штурмовых отрядов возле Вербового в Запорожской области. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.

Потери противника составили:

  • до 40 военнослужащих;
  • два танка;
  • пять боевых бронированных машин;
  • два автомобиля.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:

  • самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии;
  • гаубица М119 производства США;
  • орудие «Мста-Б».

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • до 40 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • орудие Д-20.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 154 районах.

Помимо этого, возле Авдеевки в ДНР удалось уничтожить пункт управления украинской 110-й механизированной бригады, а в районе Троицкого — сбить истребитель МиГ-29.

В свою очередь, средства ПВО уничтожили штурмовик Су-25 возле Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово в Харьковской области. Кроме того, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и десять снарядов РСЗО HIMARS. Также удалось уничтожить 61 украинский беспилотник.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Придется отступать. Обстоятельства подталкивают Европу к непростому решению
В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта