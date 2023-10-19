Российские военные отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

«Подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке.
В свою очередь, авиация также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ возле Невского в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку «Акация»;
- самоходную гаубицу «Гвоздика».
Краснолиманское направление
Группировка войск «Центр» отразила шесть атак украинских солдат в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Авиация нанесла поражение живой силе и технике подразделений 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 40-го полка Нацгвардии возле Торского, Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- более 235 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три боевые бронированные машины;
- три пикапа.
Группировка войск «Юг» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку украинских подразделений в районе Клещеевки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки.
Потери противника составили:
- до 260 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- два орудия «Мста-Б»;
- орудие Д-20;
- две гаубицы Д-30;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
- гаубица М119 производства США.
Группировка войск «Восток» успешно нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 190 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
Российские подразделения отразили две атаки украинских штурмовых отрядов возле Вербового в Запорожской области. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- два танка;
- пять боевых бронированных машин;
- два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии;
- гаубица М119 производства США;
- орудие «Мста-Б».
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- орудие Д-20.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 154 районах.
Помимо этого, возле Авдеевки в ДНР удалось уничтожить пункт управления украинской 110-й механизированной бригады, а в районе Троицкого — сбить истребитель МиГ-29.
В свою очередь, средства ПВО уничтожили штурмовик Су-25 возле Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово в Харьковской области. Кроме того, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и десять снарядов РСЗО HIMARS. Также удалось уничтожить 61 украинский беспилотник.