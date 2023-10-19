ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении. «Средствами противовоздушной обороны сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — добавили в ведомстве.
Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 61 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 493 украинских военных самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.