17:42 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ВКС РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Троицким (ДНР), российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-8, 61 беспилотник, две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении. «Средствами противовоздушной обороны сбиты: в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — добавили в ведомстве.

Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 61 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 493 украинских военных самолета, 252 вертолета, 8065 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12764 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6823 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14438 единиц специальной военной автомобильной техники.

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