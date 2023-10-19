Трагедия в семье Намина: что уже известно о двойном убийстве в Подмосковье

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По информации СМИ, родных Намина обнаружили 18 октября около 23:00. Пасынок Намина Роман Микоян признался в убийстве своих брата и бабушки. Он сам вызвал полицию и уже дал признательные показания.
Трагедия произошла в коттедже деревни Крюково Истринского района Подмосковья. Приехавшие на вызов правоохранители нашли тела со множественными колото-резаными ранами.
Пожилая женщина умерла от удара ножом в грудь, а молодой человек скончался от нескольких ударов по всему телу. Следов борьбы полиция не обнаружила.
Предполагается, что сначала Роман расправился с бабушкой, а затем позвонил брату. Когда молодой человек приехал, злоумышленник напал с ножом и на него.
Следователи и криминалисты провели осмотр, изучили пятна крови, изъяли нож и молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
Первоначальная версия убийства строилась на том, что 39-летний Роман расправился с 30-летним братом и 85-летней бабушкой из-за имущественных споров. Однако во время допроса выяснилось, что конфликт между родственниками произошел из-за нездорового образа жизни Микояна.
«Два убийства — моего брата и бабушки», — ответил Роман на вопрос следователя о том, что же он совершил.
Роман в момент совершения преступления, предположительно, был под воздействием запрещенных веществ и, возможно, не осознавал свои действия. Ему изберут меру пресечения в ближайшее время.
Дело возбудили по факту убийства двух человек (пункт «а» части второй статьи 105 УК России).
Стас Намин (Анастас Микоян) был женат четыре раза. С первой женой Анной Исаевой он состоял в браке с 1977 по 1981 год и сохранил с ней хорошие отношения после развода: она стала руководительницей Центра Стаса Намина.
Еще будучи женатым на Исаевой, Намин познакомился с певицей Людмилой Сенчиной, которая стала его второй женой, брак был бездетным.
Роман Микоян оказался в семье Стаса Намина после того, как музыкант женился в третий раз. Супругой музыканта стала Галина Ткаченко. Предполагаемый убийца — сын женщины от первого брака и Артем — общий ребенок пары, родившийся в 1993 году, воспитывались как родные. Разницы между детьми никто не делал, несмотря на то что Намин пасынка официально не усыновил.
Позже Роман даже поменял фамилию на Микоян и изменил отчество на Анастасович, как будто он сын Стаса Намина, представлялся всюду наследником рок-музыканта.
Однако, по словам пресс-службы Центра Стаса Намина, Роман Микоян с детства отличался жестокостью и низостью поступков, и это было причиной разногласий супругов.
«Стас много лет не общался с его мамой и с ним, потому что категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы, которые его мать не замечала, оправдывая его», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Более 15 лет Намин не общался с Галиной Ткаченко, однако сохранял отношения с тещей Полиной Ткаченко и сыном Артемом.
Родной сын Стаса Намина Артем, по сообщению пресс-службы, — «образованный и воспитанный молодой человек, в силу присущей ему доброты жалел сводного брата Романа и не прерывал с ним связь».
Сейчас Намин женат в четвертый раз, его супруга Нина родила ему сына Анастаса.
Образ жизни и криминальное прошлое пасынка
Родственники Намина стали не первыми, кого убил приемный сын музыканта.
Роман Микоян в январе 2007 года насмерть сбил женщину, находясь за рулем своего автомобиля Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда молодому человеку дали два года условно.
Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был склонен к азартным играм и наркотикам.
Образ жизни становился причиной размолвок мужчины с близкими людьми. В какой-то момент он не выдержал критики и схватился за нож.
Артем Микоян учился в Нью-Йорке в престижной школе искусств Tisch School of the Arts. С ранних лет увлекался живописью и уже в детстве добился успеха.
Картины мальчика использовали для оформления альбомов отца. Рисунок, сделанный, когда Артему было всего десять лет, стал основой для календаря, выпущенного Государственным Русским музеем в 2005 году.
Артем Микоян стал самым молодым автором, представленным в каталоге «Абстракция в России. XX век».
Со своим сыном Артемом, режиссером и оператором, Намин создал документальные фильмы «Древние храмы Армении» (2016) об истории и культуре Армении и «Разговор с Неизвестным» (2016) — последнее интервью скульптора Эрнста Неизвестного.
Стас Намин — музыкант, продюсер, композитор, режиссер театра и кино, художник и фотограф, создатель международных музыкальных и кинофестивалей, фестивалей культуры, настоящее имя — Анастас Алексеевич Микоян, родился 8 ноября 1951 года в Москве.
Художник и музыкант Стас Намин | Источник: РИА "Новости"
Его дед Анастас Микоян был известным политическим и государственным деятелем в СССР. Родной брат деда Артем Микоян — известный авиаконструктор, создатель самолета МиГ.
Отец был генерал-лейтенантом, заслуженным военным летчиком. Мать Нами Микоян (Арутюрнова) окончила консерваторию и аспирантуру по классу фортепиано и теории музыки, историк-музыковед. Позже музыкант возьмет себе псевдоним по имени матери.
Получив начальное музыкальное образование, Стас Микоян брал частные уроки по классической гитаре и фортепиано, учился у композитора Арно Бабаджаняна.
Намин отучился в Московском суворовском военном училище, поступил в Московский государственный институт иностранных языков, в 1970 году перевелся на филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1983-м окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.
В 1960-х Стас Микоян увлекся рок-музыкой, взял псевдоним и в 1969 году организовал группу «Цветы». Считается, что именно коллектив «Цветы» и основанная в том же году «Машина времени» положили начало советскому року.
Группа Намина стала первым отечественным рок-коллективом, который совершил турне по США, выступив в клубе LimeLine в день рождения Джона Леннона с посвященной ему песней «Я не сдаюсь».
Музыканты гастролировали по всему миру: в Восточной и Западной Европе, Южной и Северной Америке, Африке, Японии и Австралии.
В 1991 году Намин выступил как продюсер и соавтор фильма «Нескучный сад». Также он выпустил цикл документальных картин под названием International Geographic.
В 1987-м Намин основал первый в стране независимый продюсерский центр — Центр Стаса Намина (SNC) в Зеленом театре парка Горького. Намин собрал молодых и талантливых музыкантов, новые музыкальные коллективы («Парк Горького», «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Сплин»), поэтов, художников и дизайнеров.
SNC стал организатором первых в стране поп- и рок-фестивалей, основал первые в стране частные антрепризы.