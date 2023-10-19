В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны

«Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство», — уточнили в УФСБ.
Как рассказали в ведомстве, житель Запорожской области планировал заложить собранное им из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники.
«Координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники Главного разведывательного управления МО Украины», — отметили в УФСБ.
При обысках по месту проживания подозреваемого сотрудники обнаружили и изъяли:
Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать территорию региона, совершать диверсии и наносить удары дронами.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ продолжают занимать бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.