18:10 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. УФСБ России по Запорожской области задержало в регионе гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщили в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство», — уточнили в УФСБ.

Как рассказали в ведомстве, житель Запорожской области планировал заложить собранное им из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники.

«Координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники Главного разведывательного управления МО Украины», — отметили в УФСБ.

При обысках по месту проживания подозреваемого сотрудники обнаружили и изъяли:

  • 18 минометных снарядов калибра 82 миллиметра;
  • один минометный снаряд калибра 120 миллиметров;
  • взрывчатое вещество массой 300 граммов;
  • детонаторы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.

Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать территорию региона, совершать диверсии и наносить удары дронами.

На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, ВСУ продолжают занимать бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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