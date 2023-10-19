17:10 (мск), источник: ТАСС
Рогов сообщил о гибели участника боев за Славянск с позывным Бабай
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», ополченец Александр Можаев погиб на запорожском направлении.
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Доброволец Александр Можаев, получивший известность во время боев за Славянск в 2014 году, погиб на запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вчера на запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай, ставший широко известным в 2014 году во время боев за Славянск», — написал Рогов в Telegram-канале.
Александр Можаев был одним из первых добровольцев, принявших участие в боях в Донбассе. С 2014 года он принимал активное участие в обороне Донецкой и Луганской народных республик, в том числе в составе казачьих добровольческих подразделений.