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00:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: военную базу США в Ираке обстреляли из установки залпового огня «Град»

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня «Град». Как сообщил новостной портал Shafaq News, на ее территории разорвалось несколько ракет.

Источник: AP 2023

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Подробностей последствий ракетной атаки не приводится.

По информации телеканала Al Mayadeen, удары по базе нанесли также беспилотные летательные аппараты.

Ранее нападение было совершено на базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил катарской телестанции Al Jazeera источник в Центральном командовании ВС США, несколько американских военнослужащих «получили ранения, которые не требуют госпитализации».

18 октября бойцы иракского крыла шиитской милиции «Хезболлах» обстреляли ракетами военную базу США в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

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