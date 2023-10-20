СМИ: военную базу США в Ираке обстреляли из установки залпового огня «Град»

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Подробностей последствий ракетной атаки не приводится.
По информации телеканала Al Mayadeen, удары по базе нанесли также беспилотные летательные аппараты.
Ранее нападение было совершено на базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Как сообщил катарской телестанции Al Jazeera источник в Центральном командовании ВС США, несколько американских военнослужащих «получили ранения, которые не требуют госпитализации».
18 октября бойцы иракского крыла шиитской милиции «Хезболлах» обстреляли ракетами военную базу США в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.