ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии

«Ввиду непрекращающихся провокаций террористических группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО», — заявил Кулить на брифинге.
Контр-адмирал также сообщил, что трое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.
«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок “Джебхат Ан-Нусра”* и “Исламская партия Туркестана”*: в провинции Идлиб — восемь обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела. Ранение получили трое сирийских военнослужащих», — добавил Кулить.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.