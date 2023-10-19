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23:09 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Сирии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ВКС России нанесли авиационные удары по подземным складам террористов, в которых хранились снаряды для РСЗО и материальные средства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Источник: AP 2023

«Ввиду непрекращающихся провокаций террористических группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО», — заявил Кулить на брифинге.

Контр-адмирал также сообщил, что трое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок “Джебхат Ан-Нусра”* и “Исламская партия Туркестана”*: в провинции Идлиб — восемь обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела. Ранение получили трое сирийских военнослужащих», — добавил Кулить.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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