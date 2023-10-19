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23:23 (мск), источник: РБК

Эсминец США в Красном море перехватил выпущенные из Йемена ракеты и дроны

Эсминец ВМС США перехватил несколько запущенных из Йемена ракет, сообщает Politico со ссылкой на чиновника американского Минобороны. Собеседник ABC News уточнил, что инцидент произошел в Красном море, эсминец Carney в ответ на запуск ракет хуситами выпустил несколько своих ракет. Данных о повреждении корабля не поступало. Ракеты могли быть направлены в сторону Израиля, заявил Пентагон. Хуситы допускали вмешательство в конфликт Израиля и ХАМАС.

Источник: Reuters

Представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге подтвердил, что произошел подобный инцидент. По его словам, были перехвачены три ракеты и несколько дронов.

«Мы не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти беспилотники и ракеты, но они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле», — сказал Райдер (цитата по CBS News).

Неназванный источник телеканала сказал, что Вашингтон сомневается, что целью йеменских ракет был американский корабль.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек Аль-Хуси 10 октября заявил, что группировка запустит ракеты и беспилотники, если США напрямую вмешаются в конфликт Израиля и сектора Газа. «Есть красные линии, когда речь заходит о Газе», — сказал он (цитата по Reuters). По словам Аль-Хуси, в данном случае хуситы намерены координировать действия с другими группировками.

В Йемене уже более десяти лет сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2011-м, в ходе «арабской весны», был свергнут президент Али Абдулла Салех. С 2014 года в Йемене длится гражданская война. Тогда хуситы (относятся к мусульманам-шиитам) взяли под контроль столицу страны, Сану, а в следующем году объявили о захвате власти. Суннитские партии из южного Йемена не признали захват власти хуситами. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия.

Хуситов в Йемене поддерживает Иран, так же, как и исламистское движение «Хезболла» в Ливане и другие шиитские группировки на Ближнем Востоке. Тегеран предупреждал, что может отреагировать на действия Тель-Авива в секторе Газа. В постпредстве страны при ООН отмечали, что исламская республика вмешается в конфликт только в случае атаки со стороны Израиля по ее территории, гражданам или интересам.

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