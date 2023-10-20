На Купянском направлении отбили 11 атак украинских войск

«На купянском направлении подразделения группировки войск “Запад” отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки», — сказал Зыбинский.
Корме того, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация», минометный расчет, контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками.
«Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три беспилотных летательных аппарата», — отметил он.