Главное
Главные новости 20 октября
13:13 (мск), источник: © РИА Новости

При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек

АФИН, 20 окт — РИА Новости. В результате израильского авиаудара по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщил телеканал Skai со ссылкой на настоятеля храма, архиепископа Тивериадского Алексия.

Сведения о разрушении церкви в результате бомбардировок появились вчера вечером. Ее владелец — Иерусалимский патриархат греческой православной церкви — назвал действия израильской армии «военным преступлением, которое не может быть проигнорировано».

Греческая журналистка Арети Афанасиу написала в соцсети Х, что под руинами «находится бесчисленное количество погибших, возможно, около 150 человек». По ее данным, по территории храма выпущены четыре ракеты.

Как отметила Афанасиу, более 400 человек искали там убежища в момент удара. Она опубликовала видео, на кадрах которого команды спасателей и выживших голыми руками разбирают руины и ищут пострадавших.

Справка
История конфликта Израиля и Палестины: краткая суть, хронологияКраткая хронология палестино-израильского конфликта: от британского мандата в Палестине и появления государства Израиль до войны с ХАМАС 2023 года
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Израиль захватил видного представителя движения ХАМАС
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта