При ударе по православной церкви в Газе погибли 18 человек

Сведения о разрушении церкви в результате бомбардировок появились вчера вечером. Ее владелец — Иерусалимский патриархат греческой православной церкви — назвал действия израильской армии «военным преступлением, которое не может быть проигнорировано».
Греческая журналистка Арети Афанасиу написала в соцсети Х, что под руинами «находится бесчисленное количество погибших, возможно, около 150 человек». По ее данным, по территории храма выпущены четыре ракеты.
Как отметила Афанасиу, более 400 человек искали там убежища в момент удара. Она опубликовала видео, на кадрах которого команды спасателей и выживших голыми руками разбирают руины и ищут пострадавших.