Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ

«Потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.
На Купянском направлении подразделения «Западной» группы войск отразили 61 контратаку противника. Авиация и артиллерия нанесли удары по личному составу и технике 25 воздушно-десантной, 14, 43, 44 и 115 механизированных, 68 егерской, 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки и Макеевки.
«В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю», — говорится в документе.
Противник потерял здесь более 995 военнослужащих, десять танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 артиллерийских орудий.
Подразделения группировки войск «Центр», авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы на Краснолиманском направлении отбили 18 атак штурмовых отрядов 63 и 67 механизированных бригад, а также 12 бригады спецназа ВСУ.
Потери украинских войск составили 940 человек, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий.