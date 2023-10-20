16:03 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили на Запорожском направлении десять атак ВСУ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские военные вели активную оборону на Запорожском направлении и отбили десять атак ВСУ в районе Вербового и Работино, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации за период с 14 по 20 октября.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группы войск отразили 61 контратаку противника. Авиация и артиллерия нанесли удары по личному составу и технике 25 воздушно-десантной, 14, 43, 44 и 115 механизированных, 68 егерской, 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки и Макеевки.

«В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю», — говорится в документе.

Противник потерял здесь более 995 военнослужащих, десять танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Центр», авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы на Краснолиманском направлении отбили 18 атак штурмовых отрядов 63 и 67 механизированных бригад, а также 12 бригады спецназа ВСУ.

Потери украинских войск составили 940 человек, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий.

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