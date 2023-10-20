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17:52 (мск), источник: © РИА Новости

Суд арестовал пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Истринский городской суд Московской области по ходатайству следствия арестовал до 18 декабря пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: Reuters

«Судом в отношении Романа Микояна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря», — сказала собеседница агентства.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом убийства брата и бабушки давний семейный конфликт.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. Микоян на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.

СК предъявил 39-летнему мужчине обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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