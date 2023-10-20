«Хамас» освободил двух заложников из США по «гуманитарным соображениям»

По данным Reuters, освобожденные заложники — две женщины, которые приходятся друг другу матерью и дочерью. Агентство со ссылкой на представителя боевого крыла «Хамаса» отмечает, что освобождение заложников стало возможным благодаря «посредническим усилиям» Катара.
Как сообщается в Telegram-канале «Хамаса», решение освободить заложников движение приняло, чтобы «доказать американскому народу и всему миру, что утверждения президента США Джо Байдена и его администрации ложны и необоснованны».
Накануне, 19 октября, глава представительства «Хамаса» за рубежом Халед Машаль сообщил телеканалу Al Hadath, что в заложниках у движения находится более 200 граждан Израиля и еще «несколько десятков» иностранцев. Он допустил возможность проведения переговоров об освобождении гражданских пленных, но подчеркнул, что вести их будет лишь боевое крыло «Хамаса» в секторе Газа.
Полномасштабные боевые действия между Израилем и «Хамасом» продолжаются с 7 октября. По последним данным, в секторе Газа погибли более 4,1 тыс. человек, в Израиле — больше 1,4 тыс.