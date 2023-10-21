08:07 (мск), источник: Известия
Двигатель самолета Ил-76 загорелся во время взлета в Душанбе
При взлете с аэродрома в Душанбе один из двигателей транспортного самолета Ил-76 начал гореть, о чем 20 октября сообщили несколько источников «Известий».
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По их словам, у одного из двигателей стала повышаться температура при взлете, а во время набора высоты он загорелся. Оперативно было принято решение сбросить топливо, развернуться и посадить самолет. Как отмечают источники, экипаж успел покинуть загоревшееся судно.
В настоящий момент уточняется, были ли на борту пассажиры.
Ранее, 19 октября, сообщалось, что в новосибирском аэропорту экстренно приземлился пассажирский лайнер Boeing 737, следовавший по маршруту из Москвы в Томск. Уточнялось, что причиной незапланированной посадки стала «некорректная работа одной силовой установки».