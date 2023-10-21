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Палестино-израильский конфликт
05:37 (мск), источник: © РИА Новости

Израильская армия нанесла удары по объектам «Хезболлы»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам ливанского движения «Хезболла» в ответ на запуски ракет в сторону республики, заявили военные в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В ответ на запуски ракет и противотанковых ракет в сторону Израиля летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по целям “Хезболлах”, — сообщается в публикации.

По данным ЦАХАЛ, среди пораженных целей — военные объекты «Хезболлы», а также инфраструктура. Помимо этого, удары пришлись на расположенные на границе противотанковые ракетные комплексы, нацеленные на Израиль.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди которых 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил местный Минздрав. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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