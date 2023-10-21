Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах

«Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские лекарства и препараты, начала проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе», — сообщил корреспондент с места события.
По информации корреспондента РИА Новости, что на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 машин с гумпомощью.
Об открытии КПП Рафах с 10:00 заявило сегодня американское посольство в Израиле. Предполагается, что через него Газу покинут палестинцы с паспортами США или других западных стран, а также сотрудники некоторых гуманитарных организаций.
На этой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке в сектор Газа гуманитарной помощи. Она пойдет через КПП Рафах на постоянной основе. По словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричарда Бреннана, планируется направлять в анклав до 100 грузовиков в день.