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Палестино-израильский конфликт
10:29 (мск), источник: © РИА Новости

Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП «Рафах», передает телеканал al Arabiya.

Источник: AP 2023

«Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские лекарства и препараты, начала проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе», — сообщил корреспондент с места события.

По информации корреспондента РИА Новости, что на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 машин с гумпомощью.

Об открытии КПП Рафах с 10:00 заявило сегодня американское посольство в Израиле. Предполагается, что через него Газу покинут палестинцы с паспортами США или других западных стран, а также сотрудники некоторых гуманитарных организаций.

На этой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке в сектор Газа гуманитарной помощи. Она пойдет через КПП Рафах на постоянной основе. По словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричарда Бреннана, планируется направлять в анклав до 100 грузовиков в день.

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