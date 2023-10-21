Армия Израиля заявила о росте числа захваченных ХАМАС заложников до 210

Также с начала нападения ХАМАС погибли 307 израильских военнослужащих.
Ранее, 20 октября, правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложниц из плена в секторе Газа. По словам представителей ХАМАС, заложницы были освобождены по гуманитарным соображениям. Известно, что освобождение произошло при участии Катара.
По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа до освобождения двух американок, составляло 203 человека.
В этот же день газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что переговоры США, Израиля и Катара с лидерами ХАМАС по освобождению 50 заложников провалились. Среди условий данной сделки обсуждались временное прекращение огня, возобновление подачи Израилем воды в сектор Газа и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.
20 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что движение ХАМАС готово вернуть людей, взятых в заложники. Палестинскому анклаву необходимо предоставить медицинскую помощь, лекарства и оборудование, после чего можно идти на переговоры, сказал он.
Тогда же ХАМАС заявило, что работает над освобождением гражданских заложников в сотрудничестве со всеми посредниками. Отмечалось, что работа идет в соответствии с обязательствами ХАМАС перед посредниками, в частности Египтом, Катаром и другими странами, с которыми движение поддерживает «теплые отношения».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 4,2 тыс. человек и еще 14,4 тыс. получили ранения.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.