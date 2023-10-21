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Палестино-израильский конфликт
13:42 (мск), источник: Известия

Армия Израиля заявила о росте числа захваченных ХАМАС заложников до 210

Число израильских заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС, возросло до 210 человек. Об этом 21 октября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Источник: Reuters

На данный момент мы уведомили семьи 210 похищенных. Цифра может измениться в ближайшие дни.

Даниэль Хагари
официальный представитель ЦАХАЛ

Также с начала нападения ХАМАС погибли 307 израильских военнослужащих.

Ранее, 20 октября, правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложниц из плена в секторе Газа. По словам представителей ХАМАС, заложницы были освобождены по гуманитарным соображениям. Известно, что освобождение произошло при участии Катара.

По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа до освобождения двух американок, составляло 203 человека.

В этот же день газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что переговоры США, Израиля и Катара с лидерами ХАМАС по освобождению 50 заложников провалились. Среди условий данной сделки обсуждались временное прекращение огня, возобновление подачи Израилем воды в сектор Газа и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.

20 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что движение ХАМАС готово вернуть людей, взятых в заложники. Палестинскому анклаву необходимо предоставить медицинскую помощь, лекарства и оборудование, после чего можно идти на переговоры, сказал он.

Тогда же ХАМАС заявило, что работает над освобождением гражданских заложников в сотрудничестве со всеми посредниками. Отмечалось, что работа идет в соответствии с обязательствами ХАМАС перед посредниками, в частности Египтом, Катаром и другими странами, с которыми движение поддерживает «теплые отношения».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 4,2 тыс. человек и еще 14,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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