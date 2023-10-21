15:28 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме в районе Кривого Рога

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме “Долгинцево” уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины», — говорится в публикации.

Средствам противовоздушной обороны также удалось сбить самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Купянское и Краснолиманское направления

Бойцы Западной группировки войск отразили пять атак ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР.

«Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа», — уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы отбили десять атак украинской армии в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике и уничтожили полевой склад боеприпасов в районе Первомайского.

Всего противник потерял в боях на этом участке фронта до ста военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Донецкое и Южнодонецкое направления

Южная группировка войск нанесла удары по скоплению подразделений ВСУ возле Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и РСЗО «Град».

«Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля», — рассказали в Минобороны.

Кроме того, ВС России ударили по скоплению живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и Водяного. Потери противника составили до 140 военнослужащих и три автомобиля.

Запорожское и Херсонское направления

Российские военные отразили три атаки противника в районе Вербового в Запорожской области. Киев потерял:

  • до двадцати военнослужащих;два танка и три автомобиля;
  • британскую гаубицу FH-70;
  • орудие Д-20 и гаубицу М119 производства США.

В Херсонской области ВС России уничтожили за минувшие сутки до тридцати украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

За прошедший день средствам ПВО удалось перехватить четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 23 беспилотника.

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