ПВО РФ за сутки сбила два украинских истребителя МиГ-29

Истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ также сбила самолет Су-24.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки ПВО уничтожили 23 украинских дрона в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР) и Запорожской области.
Ранее, 20 октября, сообщилось, что ПВО сбила 10 истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Кроме того, были сбиты два вертолета Ми-8.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.