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15:07 (мск), источник: Известия

ПВО РФ за сутки сбила два украинских истребителя МиГ-29

В течение последних суток средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета МиГ-29, бомбардировщик Су-24, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 октября рассказали в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

Истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ также сбила самолет Су-24.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки ПВО уничтожили 23 украинских дрона в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР) и Запорожской области.

Ранее, 20 октября, сообщилось, что ПВО сбила 10 истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Кроме того, были сбиты два вертолета Ми-8.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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