15:54 (мск), источник: Известия

Голубев сообщил о работе ПВО недалеко от Ростовской области

За пределами Ростовской области сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 21 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу.

Василий Голубев
губернатор Ростовской области

Ранее в этот день Голубев сообщал, что средства ПВО уничтожили цель в небе над регионом.

20 октября российская ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью. В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой над морем в районе Любимовки ракете.

Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на территорию РФ. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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