15:54 (мск), источник: Известия
Голубев сообщил о работе ПВО недалеко от Ростовской области
За пределами Ростовской области сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 21 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.
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Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу.
Ранее в этот день Голубев сообщал, что средства ПВО уничтожили цель в небе над регионом.
20 октября российская ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью. В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой над морем в районе Любимовки ракете.
Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на территорию РФ. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.