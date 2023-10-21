18:56 (мск), источник: Известия

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до четырех

Число пострадавших 21 октября в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до четырех. Уточненную информацию сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
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Ранее в этот день он сообщал об одной пострадавшей женщине.

«По уточненной информации, во время обстрела Калининского района по ул. Элеваторной получила ранение женщина 1968 г.р. Возле остановки “Мотель” ранена женщина 1980 г.р. В Буденновском районе по ул. Данилевского пострадали женщина 1965 г.р. и мужчина 1964 г.р.», — уточнил Кулемзин.

Кадры с места обстрела публиковали «Известия». В результате удара загорелись машины, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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