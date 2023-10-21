21:55 (мск), источник: Ведомости
Более 10 человек погибли в результате удара по рынку в центре Газы
В результате израильского авиаудара по рынку Нусейрат в центре сектора Газа погибли не менее 12 человек, сообщает Al Mayadeen.
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До этого издание сообщало о сильном пожаре после авиаудара, который пришелся по двум народным ресторанам, расположенным на территории рынка.
Отмечается, что речь идет о предварительных данных, масштаб разрушений говорит о том, что количество жертв может оказаться больше. Согласно сообщениям местных СМИ, раненых уже вывозят в ближайшие больницы, которые также иногда подвергаются авиаударам.
Нусейрат представляет собой лагерь палестинских беженцев, численность его «постояльцев» выросла вдвое за последние недели, поскольку около 100 000 человек бежали туда из северной части сектора Газа, спасаясь от израильских бомбардировок.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них — палестинцы. Израиль осуществляет «полную и всеобъемлющую» блокаду сектора Газа, в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и лекарства, говорил представитель израильской армии. Ситуация уже поставила сектор Газа на грань гуманитарной катастрофы, о чем предупреждали в том числе в ООН.