22:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Беспилотник сбили над Воронежской областью
Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью. О пострадавших и повреждениях не сообщается.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Последний раз губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о сбитом в его регионе беспилотнике 30 августа. Тогда БПЛА сбили в 22 км от Воронежа.
Анастасия Ларина