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Палестино-израильский конфликт
02:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Израильская армия несколько раз атаковала объекты в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила о нескольких обстрелах объектов на территории Ливана. Утверждается, что атаки стали ответными.

Источник: AP 2023

Один из ударов пришелся по «террористической ячейке», которая, как утверждается, планировала запустить противотанковые ракеты в сторону района Шломи на севере Израиля. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Позднее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам военной инфраструктуры «Хезболла» и «наблюдательному оборудованию». Утверждается, что атака стала ответом «на сегодняшние обстрелы израильской территории». Кроме того, как утверждается, система противовоздушной обороны перехватила ракету, которая была запущена с территории Ливана в сторону израильского беспилотника. Авиация Израиля нанесла удар по военному комплексу, со стороны которого была запущена ракета.

Израиль находится в состоянии войны с палестинским движением «Хамас» и ведет боевые действия в секторе Газа. На этом фоне ЦАХАЛ обменивается ударами с ливанским движением «Хезболла», которое поддерживает палестинцев. Представители «Хезболлы» ранее заявляли о готовности вступить в конфликт с Израилем. По данным СМИ, риск широкомасштабного нападения ливанского движения с севера сдерживает Израиль от наземной операции в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил ливанскому движению расплатой.

Леонид Уварчев

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