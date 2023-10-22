В США раскрыли опасность ракет ATACMS

По его словам, ракеты представляют угрозу для мирного населения Украины.
Пичи подчеркивает, что решение администрации президента США Джо Байдена передать Киеву ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует «десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия».
До этого стало известно, что впервые использованные украинскими военными американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) были неэффективными в отношении Вооруженных сил России, считают в британском издании.
До этого стало известно, что ТОС группировки «Запад» нанесли удар по военнослужащим двух бригад ВСУ. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временного размещения украинских войск и опорным пунктам.