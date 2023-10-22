Главное
Палестино-израильский конфликт
03:30 (мск), источник: ТАСС

Армия Израиля нанесла удар по объекту под мечетью в Дженине

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли превентивный удар по подземному объекту под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: AFP 2023

По ее информации, этот объект использовался сторонниками палестинских радикальных группировок ХАМАС и «Исламский джихад», которые «планировали совершить атаку в самое ближайшее время».

«В ходе совместного мероприятия Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому объекту на территории мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и “Исламского джихада”, которые готовили террористическую атаку в самое ближайшее время», — говорится в сообщении.

По информации военных, использовавшие этот объект радикалы «ответственны за несколько террористических атак за последние месяцы». «Террористическая ячейка также совершила террористическую атаку 14 октября в районе барьера безопасности, где было подорвано взрывное устройство», — добавили в пресс-службе.

«Недавно были получены разведданные, указывавшие на то, что террористы, которые были нейтрализованы, готовили неминуемую террористическую атаку. Мечеть использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак и в качестве базы для их осуществления», — отметили также военные.

Справка
История конфликта Израиля и Палестины: краткая суть, хронологияКраткая хронология палестино-израильского конфликта: от британского мандата в Палестине и появления государства Израиль до войны с ХАМАС 2023 года
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он станет единственным человеком, называющим главу государства на "ты" во время пленумов ЦК КПСС
Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на последней стадии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта