Армия Израиля нанесла удар по объекту под мечетью в Дженине

По ее информации, этот объект использовался сторонниками палестинских радикальных группировок ХАМАС и «Исламский джихад», которые «планировали совершить атаку в самое ближайшее время».
«В ходе совместного мероприятия Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому объекту на территории мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и “Исламского джихада”, которые готовили террористическую атаку в самое ближайшее время», — говорится в сообщении.
По информации военных, использовавшие этот объект радикалы «ответственны за несколько террористических атак за последние месяцы». «Террористическая ячейка также совершила террористическую атаку 14 октября в районе барьера безопасности, где было подорвано взрывное устройство», — добавили в пресс-службе.
«Недавно были получены разведданные, указывавшие на то, что террористы, которые были нейтрализованы, готовили неминуемую террористическую атаку. Мечеть использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак и в качестве базы для их осуществления», — отметили также военные.