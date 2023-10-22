Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля», — сказал Чехов.
Также он добавил, что были пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и уничтожена одна разведгруппа ВСУ.
«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного», — сказал Чехов. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов.