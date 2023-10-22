Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества», — отметил Савчук.
На этом же направлении подразделения «Центра» нанесли огневое поражение по около 170 целям противника, в том числе по двум командно-наблюдательным пунктам и пяти опорным пунктам Украины, добавил собеседник агентства.
По его словам, во время контрбатарейной борьбы российские войска вскрыли и подавили более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск, уничтожив до ста военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля и 152-миллиметровую гаубицу Д-30.