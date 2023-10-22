Власти Сирии: из-за атаки Израиля выведены из строя аэропорты Дамаска и Алеппо

«Примерно в 05:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя», — пишет агентство.
Как отмечает SANA, по предварительным данным, в результате атаки Израиля погиб один из работников аэропорта Дамаска, а еще один сотрудник был ранен.
Сирийский Минтранс назвал атаку на аэропорты Дамаска и Алеппо «вопиющей агрессией». На данный момент все рейсы из Дамаска и Алеппо и в эти города отменены и переведены в аэропорт Латакии. Сроки восстановления работы аэропортов пока не уточняются.
В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) информацию об ударе по сирийским аэропортам пока никак не прокомментировали.
После начала войны между Израилем и «Хамасом» израильская армия (ЦАХАЛ) обвинила Сирию, поддержавшую действия палестинцев, в обстрелах. 12 октября аэропорты Алеппо и Дамаска в Сирии были обстреляны израильскими войсками. 14 октября ВВС Израиля совершили повторную атаку на аэропорт. Российские власти осудили атаки на сирийские аэропорты и назвали их нарушением международного права. В МИД РФ заявили, что «силовые акции» Израиля в условиях военного конфликта страны с «Хамасом» могут «спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона».