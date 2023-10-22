13:29 (мск), источник: RT на русском
Попадание ракеты в пикап с пехотой ВСУ попало на видео
Министерство обороны России показало видео попадания ракеты в пикап с украинской пехотой на Соледаро-Артёмовском направлении.
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Военнослужащие разведывательного подразделения Южной группировки войск уничтожили пикап 80 ОДШБ ВСУ, сказано в подписи к видео.
Военная хроника рассказала о подробностях применения российских беспилотников «Ланцет» с новой системой наведения в зоне СВО.