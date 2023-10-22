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Палестино-израильский конфликт
15:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Из Египта в сектор Газа отправилась вторая колонна с гуманитарной помощью

Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа начали пропускать вторую колонну из 17 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил корреспондент египетского телеканала Al-Qahera News.

Источник: AFP 2023

Первые 20 грузовиков с продуктами питания и лекарствами для жителей сектора Газа проехали через «Рафах» вчера, 21 октября. КПП был открыт в течение примерно двух часов.

«Рафах» закрыт с 10 октября. Решение египетских властей было связано с обстрелами израильской армии и угрозой наплыва палестинских беженцев. Между тем в секторе Газа возник дефицит еды, воды и топлива в связи с блокадой Израиля.

На прошлой неделе президент США Джо Байден и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились, что через «Рафах» будут постепенно перевозить гуманитарную помощь жителям Газы. В ООН накануне заявили, что поступающей помощи недостаточно, поскольку в ней нуждаются 1,6 млн человек.

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Лусине Баласян.

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