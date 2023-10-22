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Палестино-израильский конфликт
18:42 (мск), источник: РБК

Израильский танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы

Израильский танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы в районе кибуца Керем-Шалом, сообщила Армия обороны Израиля.

Источник: AP 2023

ЦАХАЛ начала расследование инцидента и выразила сожаление египетской стороне.

О погибших и пострадавших не сообщается.

КПП «Керем-Шалом» рядом с одноименным кибуцем, расположен у границы Израиля с Египтом и сектором Газа. Управление регионального сотрудничества в правительстве Израиля в 2021 году называло его основным пунктом пропуска между страной и сектором Газа для перевозки товаров. В сентябре 2023 года КПП «Керем-Шалом» временно закрывался после того, как была выявлена попытка провоза взрывчатки в подкладках одежды модных брендов.

11 октября, спустя несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль, бывший министр финансов страны, лидер партии «Наш дом Израиль» (6 из 120 мест в кнессете (парламенте) Авигдор Либерман в колонке для издания Walla утверждал, что именно через КПП «Керем-Шалом» в Газу поступали автомобили, на которых боевики палестинского движения вторглись в Израиль.


«Следует понимать, что 70% материалов, из которых ХАМАС производил все ракеты, прошли с одобрения государства Израиль через КПП “Керем Шалом” в сектор Газа», — добавлял он.

После нападения ХАМАС власти Израиля объявили о блокаде сектора Газа. Позднее в рамках договоренностей США и Египта был открыт КПП «Рафах» (находится примерно в 4 км от «Керем Шалом», через него уже направили две колонны с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа. 20 октября к «Рафаху» приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и призвал как можно быстрее наладить гуманитарный коридор в анклав.

Справка
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