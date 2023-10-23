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Палестино-израильский конфликт
02:23 (мск), источник: © РИА Новости

Число жертв удара ВВС Израиля по лагерю беженцев достигло тридцати

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Число погибших в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа достигло 30, передает Al-Jazeera.

Источник: Армия обороны Израиля

Ранее палестинское информагентство WAFA сообщало о тринадцати жертвах и десятках пострадавших в результате бомбардировки двух жилых домов и мечети в той же части анклава.

«По меньшей мере 30 тел, большинство из которых принадлежат женщинам и детям, были обнаружены под разбомбленными зданиями после последнего израильского удара на севере Газы», — уточнил телеканал.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Новое обострение противостояния началось после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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