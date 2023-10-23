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09:55 (мск), источник: © РИА Новости

Умер российский блогер Дядя Слава

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице», — говорится в посте.

Уточняется, что смерть наступила вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

В публикации мужчину охарактеризовали как любящего отца, мужа и патриота своей страны.

Также отмечается, что Дядя Слава до последнего смеялся над шутками, не унывал и призывал не печалиться.

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