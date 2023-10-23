05:15 (мск), источник: © РИА Новости

Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — заявил начальник пресс-центра.

Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.

Также Чехов добавил, что на этом же направлении подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского. А ударный беспилотник уничтожил автомобиль с живой силой противника. Кроме того, при контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и семь минометных расчетов, заключил собеседник агентства.

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