Киев потерял более 200 военнослужащих на Южнодонецком направлении

«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — заявил начальник пресс-центра.
Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.
Также Чехов добавил, что на этом же направлении подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского. А ударный беспилотник уничтожил автомобиль с живой силой противника. Кроме того, при контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и семь минометных расчетов, заключил собеседник агентства.