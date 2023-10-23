В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни. Это достаточно много», — сказал он.
По словам собеседника агентства, у ВСУ начинают иссякать запасы иностранных вооружений.
«И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем. И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну», — заключил Гагин.
На прошлой неделе советник главы ДНР рассказал РИА Новости, что российские войска успешно продвигаются на Артемовском и Донецком направлениях при активной поддержке артиллерии и авиации.
По информации Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении более 550 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».