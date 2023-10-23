09:42 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. За последние две-три недели украинская армия понесла многотысячные потери, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни. Это достаточно много», — сказал он.

По словам собеседника агентства, у ВСУ начинают иссякать запасы иностранных вооружений.

«И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем. И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну», — заключил Гагин.

На прошлой неделе советник главы ДНР рассказал РИА Новости, что российские войска успешно продвигаются на Артемовском и Донецком направлениях при активной поддержке артиллерии и авиации.

По информации Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении более 550 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

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