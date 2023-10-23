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Спецоперация на Украине
16:24 (мск), источник: © РИА Новости

WP: Киев разрабатывал дроны для удара по Крымскому мосту совместно с ЦРУ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Дроны, которыми Украина нанесла удар по Крымскому мосту, разработали с участием ЦРУ, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

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«СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя, используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб», — говорится в статье.

По информации издания, украинские силовики заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках.

В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники выражали опасения. По словам источника, в некоторых случаях Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях.

«Обе стороны стремились сохранять дистанцию ​​между ЦРУ и смертоносными операциями, проводимыми его партнерами в Киеве», — отмечает газета со ссылкой на неназванных действующих и бывших чиновников США и Украины.

Издание подчеркивает, что ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без «негласного или какого-либо другого» разрешения президента Владимира Зеленского.

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