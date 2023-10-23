WP: Киев разрабатывал дроны для удара по Крымскому мосту совместно с ЦРУ

«СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя, используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб», — говорится в статье.
По информации издания, украинские силовики заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках.
В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники выражали опасения. По словам источника, в некоторых случаях Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях.
«Обе стороны стремились сохранять дистанцию между ЦРУ и смертоносными операциями, проводимыми его партнерами в Киеве», — отмечает газета со ссылкой на неназванных действующих и бывших чиновников США и Украины.
Издание подчеркивает, что ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без «негласного или какого-либо другого» разрешения президента Владимира Зеленского.