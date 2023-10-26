Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А “Посейдон” ВВС Норвегии», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что иностранный самолет выполнил разворот и нарушения границы России не допущено. Отмечается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
Ранее истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RQ-4B Global Howk ВВС США.