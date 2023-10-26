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26 октября, источник: Lenta.Ru

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии Р-8А «Посейдон» над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А “Посейдон” ВВС Норвегии», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что иностранный самолет выполнил разворот и нарушения границы России не допущено. Отмечается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RQ-4B Global Howk ВВС США.

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