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26 октября, источник: © РИА Новости

ХАМАС заявило о гибели 50 израильских заложников при обстреле ЦАХАЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Около 50 израильских пленных в секторе Газа погибли при обстрелах, заявил официальный представитель военного крыла ХАМАС «Бригады “Аль-Кассам”» Абу Убейда.

Источник: AP 2023

«По оценкам бригад “Аль-Кассам”, около 50 заложников-сионистов (израильтян. — Прим. ред.) были убиты в секторе Газа в результате сионистских (израильских. — Прим. ред.) обстрелов и массовых убийств», — сказал он.

Ранее палестинское движение сообщало о гибели по меньшей мере 21 заложника при атаках израильской армии. Речь шла в том числе о четырех иностранцах.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам”» — объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в палестинском анклаве превысило 6,5 тысячи, свыше 17 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

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